عمرو جمال يكشف دور علي معلول في رحيله للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عمرو جال لاعب نادي الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي، إن انتقاله للفريق التونسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء.

وأضاف عمرو جمال في تصريحات عبر فيديو نشر من خلال الموقع الرسمي للنادي التونسي :"الانتقال للصفاقسي خطوة مهمة، رحلت عن الأهلي أكبر أندية القارة الأفريقية وانتقلت لناد يسعى للتتويج بالبطولات".

وتابع :"أعرف إمكانيات الدوري التونسي جيدًا، تحدثت مع علي معلول وقال لي أن الانتقال للصفاقسي سيكون خطوة مهمة خاصة أن النادي ينافس على البطولات".

وواصل "الغزال" حديثه :"نيبوشا المدير الفني للصفاقسي أعرفه جيدًا بعدما درب الفيصلي الأردني والذي سبق مواجهة الأهلي في البطولة العربية بجانب تدريبه للزمالك في الدوري المصري وبالطبع المدرب يعرف إمكانياتي".

وأكمل مهاجم الصفاقسي الجديد حديثه :"أتمنى التتويج بكأس تونس خاصة أن اللقب يُعد من أولوياتي الآن".

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ويستعد الصفاقسي لخوض مباراة النجم الساحلي في السابع عشر من الشهر الحالي في نهائي كأس تونس.

وانتقل عمرو جمال لصفوف الصفاقسي قادمًا من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا في الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015).

وخاض عمرو جمال عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.

جدير بالذكر أن عمرو جمال صعد للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم (2013-2014) ليشارك رفقة الفريق الأحمر في 102 مباراة سجل من خلالها 30 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.