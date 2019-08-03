حازم إمام: تتويج الزمالك ببطولتين صعب.. والسقوط بدأ منذ التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وعضو اتحاد الكرة المستقيل، أن تتويج الفريق الأبيض ببطولتين معًا يُعد صعبًا خلال هذا الموسم الحالي.

وأضاف "الثعلب الصغير" في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الفوز بالكونفدرالية والدوري يحتاج للاعبين يمتلكوا الخبرة".

وتابع :"الزمالك قدّم الدور الأول من الدوري بشكل مميز، وبداية السقوط منذ بداية الدور الثاني وتحديدًا عندما بدأ الزمالك التركيز في مسابقة الكونفدرالية".

Advertisements

وواصل :"مشكلة أخرى كانت تواجه الزمالك وهو اعتماد جروس على قائمة محدودة الأمر الذي أرهق اللاعبين خاصة الأساسيين بسبب التفكير في بطولتين معًا".

وأكمل :"اللاعبون لم يتحملوا الضغط بعد التتويج بالكونفدرالية بدأ السقوط من حيث النتائج، كان من المفترض أن يحدث العكس وهو الفوز خاصة البطولة وصلت لمرحلة الحسم".

وأنهى :"تغيير الجهاز الفني بجانب وضع الزمالك التتويج بالكونفدرالية أولولية للفريق أعطى شعور للاعبين بأنهم وصلوا للقمة من حيث الطموح الأمر الذي تسبب في خسارة لقب الدوري".

واستطاع فريق الزمالك أن يتوج بمسابقة الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، أما على المستوى المحلي فقد خسر الفريق الأبيض اللقب لصالح الأهلي الذي حقق البطولة للموسم الرابع على التوالي.