رسميًا.. إيقاف ميسي 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تعرض النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي لضربة موجعة بعد إيقافه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحاته والتي اتهم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية بـ"الفساد".
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قرر رسميًا إيقاف ميسي ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته.
وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه الرسمي بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر.
كان ميسي تعرض للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي الأمر الذي جعله يهاجم اتحاد أمريكا الجنوبية عقب المباراة.
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