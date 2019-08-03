 إيهاب جلال: ترشيحي للمنتخب اجتهادات صحفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، إنه علم ترشحه لقيادة المنتخب الوطني من وسائل الإعلام ولكن لم يتواصل معه أي مسؤول من اتحاد الكرة.
وأشار جلال، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي المصري، اليوم الجمعة، إلى أن يرى أن طرح اسمه من وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.
وأبدى جلال سعادته البالغة بالتواجد داخل المصري، منوهًا إلى أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة.
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