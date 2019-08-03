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يونايتد يتفق مع ليستر حول انتقال ماغواير

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Alaa Ali 0 تبليغ

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توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي ليستر سيتي لضم المدافع هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث أن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.

وشارك ماغواير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بعدما انضم إليه قادما من هال سيتي في 2017.

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وذكرت (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث أن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرا، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغ مبالغ فيه.

وكان ماغواير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وخاض معه 32 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين.

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