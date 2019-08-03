برشلونة يصعد موهبة إفريقية للفريق الأول

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تصعيد اللاعب السنغالي، موسى واغي، إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وأنه سيرتدي القميص رقم 16.

وسيحل واغي، محل اللاعب نيلسون سيميدو، في مركز الظهير الأيمن، وذلك بعدما قرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع باللاعب سيرفي روبرتو، في مركز خط الوسط بدءا من الموسم الجديد.

وشارك المدافع السنغالي، وصيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مع الفريق الأول الموسم الماضي خلال ثلاث مباريات ببطولة الدوري أمام كل من أويسكا وسيلتا فيغو وإيبار.

ومن المحتمل أن يشارك النجم السنغالي في مباراة فريقه القادمة في كأس خوان غامبر أمام أرسنال الإنجليزي والمقرر إقامتها يوم الأحد.