مانشستر يونايتد يقترب من ضم موهبة من أصول تونسية

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن حنبعل المجبري اللاعب الفرنسي من أصول تونسية وصل إلى المملكة المتحدة، لإتمام إجراءات التعاقد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأكد موقع “فوت مركاتو” أن المجبري لاعب موناكو الفرنسي سيجري اليوم الاختبارات الطبية قبل التوقيع رسميا لنادي “الشياطين الحمر” مقابل 10 ملايين يورو، بعد توصلهما إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال اللاعب البالغ 16 عاما.
وكان قد انتقل المجبري إلى موناكو الفرنسي وهو بعمر الـ14 بصفقة وصفت بالتاريخية بالنسبة لفئة الشباب، بمبلغ قدر بمليون يورو، بعد إنهاء تكوينه في مركز تنمية مهارات الناشئين “كلار فونتان”.
يذكر أن اللاعب الشاب ولد في فرنسا عام 2003 من أب وأم تونسيين، وسبق له تمثيل منتخبات الشباب الفرنسية، كما شارك مؤخرا مع منتخب فرنسا في فئة أقل من 16 عاما ولعب 8 مباريات.
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