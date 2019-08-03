المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم منتخب سيراليون

تعاقد نادي المقاولون العرب مع برنس باري مهاجم منتخب سيراليون، من أجل دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك من أجل تعزيز خط الهجوم للمقاولون، بعد رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى نادي بيراميدز بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي .

الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وجاء ذلك من أجل تعزيز خط الهجوم للمقاولون، بعد رحيل أحمد علي، الذي رحل إلى نادي بيراميدز بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي .

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