واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريباته اليوم الجمعة على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى اللليبى فى إطار مواجهات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادسللأندية الأبطال.
أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا.
واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الضغط العالى والتسديد بعيد المدى بجانب كيفية التحرك السريع فى المساحات الخالية.
وشهدت التدريبات تواجد الثنائى اللاعبين الجدد
كما تطرق المران لخوض لاعبى الفريق بعض التدريبات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال التونسى أكرم إبراهيم علياوى.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وظهر إصرار كل لاعب على تقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة المدير الفنى للتواجد فى المباريات بشكل أساسى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي الليبي بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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