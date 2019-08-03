من هنا.. صوت لمحمد صلاح لاختياره أفضل لاعب في العالم.. والجمهور: معاك يافخر العرب

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة الاتحاد، والتي تضمنت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر.

وتأتي منافسة "صلاح"، هداف الدوري الإنجليزي مشاركة مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير- إيمريك أوباميانج، وايضًا العديد من النجوم العالمية وعلى رأسهم ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين وبرشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال.

ويعتمد جزء من إختيار اللاعب الأفضل في العالم على تصويت الجماهير، من خلال الضغط هنا ، وذلك دعمًا للنجم المصري محمد صلاح.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للاعب المصري محمد صلاح عبر "تويتر"، مؤكدين علي دعمهم الكامل لأبن مصر وفخر العرب، محمد صلاح، وقاموا بالتصويت علي أفضل لاعب في العالم، أضغط هنا.

Advertisements

وقال محمد سلطان، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صوتي لأبن بلدي وفخر العرب محمد صلاح".

وعلق أحمد عز، أحد رواد مواقع التواصل، بصور وفيديوهات للاعب محمد صلاح، داعيًا أصدقائه بالتصويت لأختيار "صلاح" أفضل لاعب في العالم، خاصة لانه ضمن منافسة قوية مع لاعيبة العالم.