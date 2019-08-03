حرص محمود جابر المدير الفنى وصبرى المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلي على الاجتماع بالثنائى الجديد أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا والذى تم انضمامهما حديثا من نادى الزمالك. نادى الزمالك.

وتركز الاجتماع على زرع الحماس والإصرار لدى الثنائى والتأكيد على أن المردود الذي سيقدماه سيكون العامل الأساسى فى اختيارهما ضمن التشكيل الأساسى من عدمه. اختيارهما ضمن التشكيل الأساسى من عدمه.

كما قام الجهاز الفنى بشرح نظام التدريبات وبرنامج الإعداد استعدادا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للإسماعيلي يجتمع بثنائي الفريق الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.