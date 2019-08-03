الجهاز الفني للإسماعيلي يجتمع بثنائي الفريق الجديد

حرص محمود جابر المدير الفنى وصبرى المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلي على الاجتماع بالثنائى الجديد أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا والذى تم انضمامهما حديثا مننادى الزمالك.
اختيارهما ضمن التشكيل الأساسى من عدمه.
وتركز الاجتماع على زرع الحماس والإصرار لدى الثنائى والتأكيد على أن المردود الذي سيقدماه سيكون العامل الأساسى فى
كما قام الجهاز الفنى بشرح نظام التدريبات وبرنامج الإعداد استعدادا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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