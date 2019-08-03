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الجهاز الفني لباناثيناكوس يشيد بناشئ المقاولون المنضم للنادي

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أثنى أندرياس درينوفا المدرب المساعد بفرق الناشئين في نادي باناثينايكوس اليوناني بالمحترف بلال ماهر ناشئ المقاولون العرب مواليد 2003، الذي رحل عن صفوف الذئاب من أجل خوض تجربة الاحتراف على خطى محمد صلاح ومحمد النني.

وقال درينوفا في تصريحاته لـ"الوفد" أن بلال ماهر لاعب جيد للغاية، هو

في فريق الشباب تحت 17 عامًا، رأيته في مباراة ودية، أتوقع أن يتحسن، كل لاعب يأتي إلى باناثيناكوس نحاول أن يكون لاعب أفضل و شخص أفضل، هذا هو هدفنا".

وكان نادي المقاولون وافق على رحيل اللاعب منذ

أيام بدون مقابل بسبب تخطيه السن موضحا أن مسئولى ذئاب الجبل يخططون للحصول على حق الرعاية من احتراف اللاعب فى اليونان.

وكان المقاولون تلقى عرضا من نادي باناثينايكوس اليونانى، من أجل التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر، لاعبا المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، ورحب النادي بالعرض لكنه وافق على رحيل بلال ماهر فقط ، ورفض ترك يوسف أحمد.

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