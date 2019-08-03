المصري في الإسماعيلية غداً استعداداً لمواجهة نادي مصر الأحد

توجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء غدٍ السبت لمدينة الاسماعيلية وذلك للمبيت بأحد فنادقها استعداداً لمباراته الودية والتي تجمعه بالوافد الجديد على الدوري الممتاز “نادي مصر” وهي المباراة المقرر إقامتها على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق في الخامسة مساء بعد غدٍ الأحد.
للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو شهر ، حيث سبق للفريق أن خاض خمس مباريات ودية بمعسكره المغلق بالاسكندرية أمام الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والترام السكندري وانتهت بفوز المصري بهدف للاشيء ، والمجد السكندري وانتهت بفوز المصري أيضاً بأربعة أهداف للاشئ ، وكذلك المصانع الحربية وانتهت بفوز المصري بأحد عشر هدفاً مقابل لاشئ ، قبل الفوز أيضاً على الرجاء المطروحي بهدفين للاشئ ، فيما التقى المصري ودياً كذلك ببورفؤاد قبل نحو أسبوع على ستاد المصري وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية السابعة للفريق خلال فترة إعداده
على صعيد آخر اعتذر الجهاز الفني لفريق الاسماعيلي عن عدم اقامة المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع بين المصري والاسماعيلي الاثنين المقبل بالاسماعيلية وذلك لظروف طارئة تخص النادي الاسماعيلي.
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