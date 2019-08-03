لاعبو الإسماعيلي يرحبون بأحمد مدبولى لاعب الفريق الجديد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على الترحيب بالوافد الجديد أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك سابقًا ، وذلك قبل انطلاقالمران مساء اليوم الجمعة.
الجهاز الفنى جلسة معه لشرح نظام التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وقام اللاعبون بتهنئة اللاعب على الانضمام للفريق الأصفر ، قبل أن يعقد أعضاء
وتعاقد الإسماعيلى بصفة رسمية مع اللاعب المميز بجانب محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الارتكاز فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ.
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