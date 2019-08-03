حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على الترحيب بالوافد الجديد أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك سابقًا ، وذلك قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة. المران مساء اليوم الجمعة.

وقام اللاعبون بتهنئة اللاعب على الانضمام للفريق الأصفر ، قبل أن يعقد أعضاء الجهاز الفنى جلسة معه لشرح نظام التدريبات خلال الفترة المقبلة. الجهاز الفنى جلسة معه لشرح نظام التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الإسماعيلى بصفة رسمية مع اللاعب المميز بجانب محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الارتكاز فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الإسماعيلي يرحبون بأحمد مدبولى لاعب الفريق الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.