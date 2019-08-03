تدريبات خفيفة لثنائى الإسماعيلي الجديد

خاض أحمد مدبولى الوافد الجديد ومحمود عبد العاطى دونجا اللذان تم التعاقد معها بشكل نهائى تدريبات خفيفة على هامش مران الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة. مساء اليوم الجمعة.

واشتملت التدريبات على الجرى الخفيف ، قبل أن يخوضوا تدريبات تحت إشراف التونسى أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال. أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال.

ويتطلع مجلس إدارة الدراويش لتدعيم الفريق بصفقات على قدر كبير من الكفاءة تسهم فى تحسن النتائج ووضع الفريق على طريق المنافسة على الألقاب والبطولات مجددا.



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