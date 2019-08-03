تدريبات خفيفة لثنائى الإسماعيلي الجديد

خاض أحمد مدبولى الوافد الجديد ومحمود عبد العاطى دونجا اللذان تم التعاقد معها بشكل نهائى تدريبات خفيفة على هامش مران الإسماعيليمساء اليوم الجمعة.
أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال.
واشتملت التدريبات على الجرى الخفيف ، قبل أن يخوضوا تدريبات تحت إشراف التونسى
ويتطلع مجلس إدارة الدراويش لتدعيم الفريق بصفقات على قدر كبير من الكفاءة تسهم فى تحسن النتائج ووضع الفريق على طريق المنافسة على الألقاب والبطولات مجددا.
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