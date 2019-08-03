ايلينا شوميكر: منتخب مصر للسباحة بالزعانف قادر علي اقتناص ميدالية من أنياب الكبار

شددت الأمريكية الأوكرانية ايلينا شوميكر ، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف ، علي ثقتها في المستويين الفني والبدني لسباحي وسباحات المنتخب الوطني للناشئين.



وتوقعت " شوميكر " حصول المنتخب الوطنى للسباحة علي ميدالية ومركز متقدم في منافسات السباحة بالمياه المفتوحة وخاصة في سباق ٤× ٢ كيلو مترا تتابع مختلط بالمجرى المائي في شرم الشيخ.



جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها مساء اليوم في محاضرة فنية التى عقدت اليوم للاجهزة الفنية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ومدربي المنتخب علي هامش حضورها لختام منافسات السباحة بالزعانف-مسافات قصيرة.

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و تستضيف مدينة شرم الشيخ منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين خلال الفترة من ٢٨ وحتي الرابع من أغسطس الجارى

تنطلق غدا "السبت" منافسات المرحلة الثانية للبطولة وهى السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.



ويشارك في منافسات السباحة في المياه المفتوحة 14 دولة حيث تقام السباقات علي فترتين صباحية تبدأ بالتتابع 4×2 كيلو بينما خصصت الفترة المسائية لسباق 6 كيلو مترا فردى.



وقالت "شوميكر" أن مصر قادرة الي انتزاع ميدالية في سياقات للمياه المفتوحة علي الرغم من شراسة المنافسة مع ابطال العالم في اللعبة روسيا وأوكرانيا واليونان.