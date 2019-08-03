7 لقطات تُلخص البداية الخجولة لتركي آل الشيخ مع ألميريا

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اهتم المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، بالحصول على الكثير من الصور التذكارية ونشر الفيديوهات الخاصة به على الحساب الرسمي لألميريا بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أكثر من اهتمامه بالتحدث عن الخطط المستقبلية والمشاريع التي ينوي تنفيذها هناك، الأمر الذي اعطى انطباعًا سلبيًا عن الصفقة، ودفع عشاق الفريق الذي ينافس في “السيجوندا” للتساؤل “أين المشروع وما هي أهداف المشروع”؟.

وأضفت الصور والفيديوهات التي نُشرت على حساب النادي في تويتر، طابعًا خجولاً للصفقة التي بدأ الحديث عنها في وسائل الإعلام قبل 48 ساعة فقط من اعلانها الرسمي، وصل إلى حد العشوائية.

خبر استحواذ تركي آل الشيخ – رئيس هيئة الترفيه في السعودية – على أسهم نادي الأندلسي، أعلن اليوم الجمعة، في صفقة قُدرت بـ 20 مليون يورو فقط حسب ما نشرته صحيفة ماركا المدريدية.

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لكن بالعودة إلى الموقع الرسمي لنادي ألميريا، فلا شيء واضح، فلم يُدرج أي خبر يخص ملكية تركي آل الشيخ أو تفاصيل صفقة الشراء ونسبته في الأسهم، كما هو متعارف عليه في عالم الاقتصاد الرياضي، وما إلى غير ذلك من أمور تَهم المختصين قبل المشجعين، خاصةً فيما يتعلق بالصفقات الجديدة التي ينوي النادي القيام بها، وهو الأمر الذي يهم كذلك وسائل الإعلام التي تريد تغطية أهداف مالك نادي بيراميدز السابق.

ولم يحصل أحد من محبي ألميريا على معلومة واحدة أكيدة عما ينوي تركي آل الشيخ القيام به خلال هذا الموسم باستثناء رقم كُتب بشكل غير صحيح عبر حساب النادي بتويتر سنسرده لكم في سياق هذا التقرير عن الـ 7 لقطات.

وسائل الإعلام الإسبانية تتأهب الآن لرؤية ما سيفعله تركي آل الشيخ في الأيام القادمة المتبقية من الميركاتو الصيفي، وهي مدة كافية من دون شك لمَد المدير الفني للفريق “أوسكار فرنانديز” بلاعبين يساعدونه على المنافسة أمام أندية مثل آلباسيتي وراسينج سانتاندير وجيرونا ولاس بالماس بالإضافة إلى الجار الأندلسي “ملقة” المملوك لرجل الأعمال القطري “عبد الله آل ثاني”، على الصعود إلى اللا ليجا الموسم المقبل.

وفي سياق هذا التقرير، تلخص الطريقة التي اشترى بها تركي آل الشيخ نادي ألميريا في 7 لقطات مُتشابهة إلى حد كبير؛

اللقطة الأولى

صورة جمعته برئيس نادي ألميريا “ألفونسو جارسيا جابارون” نُشرت عبر الحساب الرسمي لألميريا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، دون أي كلمة توضيحية لمناسبة الصورة أو تصريح مثلاً من جانب تركي آل الشيخ أو رئيس النادي عن الصفقة الجديدة.

ويترأس ألفونسو جارسيا نادي ألميريا منذ يوليو 2003 حتى الآن، ويُنظر له في المدينة بمثابة الأب الروحي بالنسبة للنادي المتأسس عام 1989، فقد شهدت فترة ألفونسو طفرة كبيرة في مستوى النادي الفني وتصديره للنجوم.

وتمكن ألميريا من الصعود إلى الليجا مرتين عامي 2007 و2013، وحقق نتائج تاريخية بهزيمة ريال مدريد 2/صفر في فبراير 2008 وبعدها بشهر واحد تعادل مع برشلونة 2/2 وكرر نفس النتيجة مع العملاق الكتالوني في مارس 2010.

ونافس النادي تحت قيادته في بطولة الدوري الإسباني “لا ليجا” بخمسة مواسم “2008/2007 و2009/2008 و2011/2010 و2014/2013 و2015/2014”.

كما بلغ النادي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في موسم 2011/2010 على حساب أندية لها باع أطول منه مثل ريال سوسيداد وريال مايوركا وديبورتيفو لاكرونيا، إلا أنه ودع أمام برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 8/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5/صفر وصفر/3).

اللقطة الثانية

فيديو غير مفهوم تم نشره عبر الحساب الرسمي لألميريا على موقع تويتر، يوثق خروج تركي آل الشيخ من مقر نادي ألميريا بصحبة بعض رفاقه وهم في طريقهم نحو سيارته الخاصة.

ولم يقم مدير القنوات الرقمية الخاص بألميريا بتوضيح أي شيء يخص الفيديو، ودون أي إشارة لتصريح أو معلومة عن صفقة شراء تركي آل الشيخ للنادي.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو وهو يلوح بيده إلى مصور الفيديو الذي تواجد خارج مقر النادي لتوثيق لحظة خروجه وركوبه للسيارة.

اللقطة الثالثة

صورة لتركي آل الشيخ مع إحدى موظفات نادي ألميريا، لكن الحساب الرسمي على تويتر لم يوضح هويتها أو طبيعة عملها، وما الدور الذي ستلعبه في عهد رجل الأعمال السعودي خلال السنوات القادمة.

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على أي حال، تلك الصورة كانت أول صورة مصحوبة بتعليق من قبل النادي، حيث كُتب أعلاها “مالكنا الجديد، تركي آل الشيخ، سوف يُخصص 200.000 يورو لدعم الفريق من أجل العودة إلى الدوري الإسباني لا ليجا”.

ولا أحد يعرف إذا ما كان المقصود من الرقم المذكور 20 مليون يورو أم 200 مليون يورو، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون 200 ألف يورو كما ظهر في تلك التغريدة!.

اللقطة الرابعة

نشر الحساب الرسمي لألميريا على تويتر بعد ذلك صورة جمعت تركي آل الشيخ بالمصري “محمد جمال العاصي” الذي كان يرتدي نظاراته الشمسية.

وكُتب أعلى الصورة الدور الذي سيلعبه محمد جمال العاصي رفقة ألميريا بعد وصول آل الشيخ، حيث سيكون هو المدير التنفيذي لألميريا والمفوض من قبل المادي لإدرة شؤون الفريق.

اللقطة الخامسة

بعد ساعة من صورته مع العاصي، عاد حساب ألميريا في تويتر لينشر صورة جديدة لتركي آل الشيخ بمفرده، كُتب أعلاها عبارة ترحيبية باللغات الثلاث “الإسبانية والعربية والإنجليزية”.

وقال النادي “نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ”، وحظت تلك الصورة بنفس اهتمام مستخدمي تويتر لصورة تركي آل الشيخ مع رئيس النادي ألفونسو جارسيا، حيث قام حوالي ألفين بإعادة نشرها.

اللقطة السادسة

حصل تركي آل الشيخ ومساعده محمد جمال العاصي، على صورة جماعية مع بعض أعضاء مجلس إدارة نادي ألميريا، وكُتب عليها باللغة العربية “المستشار مع منسوبي النادي”.

اللقطة السابعة

اختتم الحساب الرسمي لنادي ألميريا مهرجان اللقطات المتتالية، دون الكشف عن أي ملامح للمشروع، ونشر فيديو يستعرض أقاويل الصحف الإسبانية عن نجاح مفاوضات تركي آل الشيخ مع ألفونسو جارسيا لشراء النادي بمبلغ 20 مليون يورو.

وفي افتتاحية الفيديو وضعت صورة لتركي آل الشيخ بقميص نادي ألميريا، وكتب جوارها باللغة العربية “تجربة جديدة، دعواتكم بالتوفيق”.

لكن الأهم من كل هذا وذاك، تقديم الفيديو بعبارة تركي آل الشيخ الشهيرة “اللي يلعب معانا يستحمل”، وترجمتها إلى اللغتين الإسبانية والإنجليزية، وهي نفس العبارة التي كان يستخدمها سواء أثناء تواجده كرئيس شرفي للنادي الأهلي المصري أو كمالك لنادي بيراميدز فيما بعد.

صفقات ألميريا

أبرم ألميريا 7 صفقات واستعارة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية 2019، كان أبرز صفقة مع قلب الدفاع الفرنسي “ماتيو بايبرنس” الذي لعب لسوشو وباستيا ولوريان في فرنسا وجازتيب في تركيا وسبورتينج خيخون في إسبانيا، بالإضافة إلى ثنائي فياريال “سيمون مورينو وخوان إبيزا”.

وضم النادي لاعبان من أوروجواي هما “جونزالو بوينو وجياني رودريجيز” من الدوري الأرجنتيني، وكلاهما سبق لهما اللعب لأندية كبرى، فقد لعب بوينو مع أندية مثل ناسيونال الأوروجوياني وماديرا البرتغالي وكولن الأرجنتيني، ولعب رودريجيز مع أندية مثل “بنفيكا البرتغالي وبينارو الأوروجوياني وسان مارتين الأرجنتيني”.

وتعاقد ألميريا أيضًا مع قلب الدفاع الدومينيكاني “تانو” القادم من ناد لييدا الإسباني، وصانع الألعاب الفرنسي “يونس رحماني” من نادي ميرانديس الإسباني، كما استعار لاعب الوسط الدفاعي البلجيكي الشاب “آريستوتي نكاكا” من نادي آندرلاخت بعد أن تألق خلال فترة إعارته الموسم الماضي مع نادي أوتساندي البلجيكي.

وفي نفس يوم وصول تركي آل الشيخ للسيطرة على نادي ألميريا، رحل الجناح الأيسر المغربي صاحب الـ 24 عامًا وابن أكاديمية نادي ألميريا “هشام خلوة”، من أجل الانضمام بالمجان إلى صفوف نادي مليلية بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا لناديي مورسيا وكاستيلون.

ورحل الإسباني لويس خيسيوس ريوخا إلى ديبورتيفو آلافيس وانضم الكاميروني “يان بريسي إتيكي” إلى إشبيلية بحوالي 500 ألف يورو وبعدها بساعات قليلة من نجاح الصفقة تم بيعه لنادي غرناطة بمليون يورو!.

أستون فيلا جديد أم ملقة؟

على أي حال، وبعيدًا عن حجم وجودة الصفقات التي سيستثمر فيها تركي آل شيخ أمواله، والطريقة غير الجيدة التي هبط بها على النادي، دون تصريحات وتوضيح لخطة العمل والأهداف، فإن وجود مستثمر عربي بدولة من الدول العظمى في عالم كرة القدم، يُضيف إلى صورة المستثمر العربي في كرة القدم العالمية والتي تحسنت كثيرًا عن السنوات الماضية.

ويأمل الجمهور العربي أن يرى ألميريا في القريب العاجل مع تركي آل الشيخ مثله مثل أستون فيلا المملوك لرجل الأعمال المصري “ناصف ساويرس” أو هال سيتي المملوك للمصري “عاصم علام”، حيث كانا في الدرجة الأولى واستطاعا الصعود إلى الدرجة الممتازة بعد وصولهما، وألا يكون ألميريا مثل ملقة ويدخل في نوبة عجز عن العودة إلى الليجا، علمًا بأن المنافسة في السيجوندا أسهل بمراحل من المنافسة الطاحنة في التشامبيونشيب الإنجليزي.

وبعد تحقيق هذا المراد بمقارعة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا في دوري الأضواء والشهرة، ربما نبدأ نحلم بتكرار تركي آل الشيخ لتجربة الشيخ الإماراتي منصور بن زايد أل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، على الأراضي الإسبانية…سنرى!