رياضة | رسمياً.. الإسماعيلي يعلن ضم موهبة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الإسماعيلي يعلن ضم موهبة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم الإسماعيلى اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك ، فى سبيل تدعيم الفريق بلاعبين آكفاء فى المراكز التى تعانى من النقص.

جناح الإسماعيلى البالغ من العمر 24 ربيعا ، يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ،ولديه مميزات في المركزين تجعله إضافة متميزة للغاية لهجوم الدراويش.

مدبولى بدأ مشواره في نجوم المستقبل ، ثم انتقل إلى السكة الحديد، وانتقل للمراغة فى المظاليم ، قبل أن ينتقل إلى النصر للتعدين وظهر بشكل مميز فى دورى الأضواء والشهرة ، بعدما شارك فى 28 مباراة وسجل هدف واحد وصنع 3 أهداف.

وعقب تألقه مع التعدين انضم للزمالك ولعب له موسمين وفى رصيده 27 لقاء بالدورى سجل فيهما 5 أهداف وصنع مثلهم بواقع 1,430 دقيقة وفى بطولة كأس مصر مع الفريق الأبيض لعب مبارتين وصنع فيهما هدفا وحيدا.