رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم: أخر تفاصيل صفقة نيمار ونجم جديد يقترب من الرحيل وأزمة بين جريزمان وسواريز وصفقة جديدة

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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 2 أغسطس لعام 2019، العديد من الاخبار الهامة والأحداث الساخنة، الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، أبرزها رحيل البرازيلي "مالكوم" نجم البارسا إلي نادي زينيت بطرسبرج الروسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، واستمرار المحاولات الكتالونية لحسم صفقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 2 - 8 - 2019:-

موندو ديبورتيفو تكشف عن حل برشلونة الأخير لضم نيمار

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن الحل الوحيد الذي يفكر فيه مسؤولو نادي برشلونة من أجل الحصول على توقيع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الإسبانية أنه حتى الاَن مسؤولي كامب نو ما زالوا يعتبرون السبيل الوحيد لعودة نيمار هو تبادل اثنين من لاعبي برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يصرون على ضم نيمار هذا الصيف خاصةً مع رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة كانوا ينوا ضم نيمار على سبيل الإعارة ومن ثم شراءه بشكل نهائي في صيف 2020.

إندلاع مشاكل جريزمان.. ميسي يدخل على الخط بعد تجاهل سواريز

يبدو أن تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الجديد في الفريق الكتالوني لا يروق لبعض اللاعبين، ويأتي على رأسهم الأوروجواياني لويس سواريز، حيث شهد أول مران يتواجد فيه الثنائي احتكاك بينهم.

وكشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن سوء علاقة جريزمان سواريز نجمي برشلونة.

وقالت قناة "Gol" الإسبانية أن علاقة سواريز بجريزمان سيئة جداً! فالاحتكاك الوحيد بين الاثنين حدث اليوم عندما قال الفرنسي لزميله الأوروجوياني "المستر يقول لك اذهب للجهة الثانية".

وتشير التقارير أيضًا إلى أن ميسي سيتخذ نفس موقف سواريز من جريزمان، حيث أن الأرجنتيني كان لا يريد أن يتعاقج البرسا مع اللاعب الفرنسي.

تقارير.. بارتوميو سيواجه تمرد من لاعبي برشلونة في حالة فشل الصفقة المنتظرة

لم يستطيع نادي برشلونة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان حتي الآن، رغم اقتراب انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، ليصبح وضع النادي الكتالوني صعبًا بالموسم الجديد.

ويتمسك نادي باريس سان جيرمان في الحصول على 300 مليون يورو للتفريط في خدمات "نيمار" ورفض عدة عروض تقدم بها النادي الكتالوني للحصول علي خدمات النجم البرازيلي خلال الفترة الحالية.

وأكد الصحفي الأسباني روبن آريا أن موقف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة سيكون صعبًا وسيواجه مشاكل كبيرة مع جزء من غرفة ملابس الفريق الكتالوني الفترة القادمة، حال فشل في التعاقد مع "نيمار" هذا الصيف.

ولم يبرم نادي برشلونة صفقات قوية هذا الصيف ترضي طموحات الجماهير الكتالونية ، ويعول "بارتوميو" على صفقة "نيمار" للحفاظ على ثقة الجمهور وعدم حدوث مشاكل داخل صفوف الفريق تهدد استقراره بالموسم المقبل.

بعد رحيل مالكوم.. فالفيردي يدفع برشلونة لحسم الصفقة العملاقة

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة، رحيل لاعبه البرازيلي مالكوم إلى صفوف زينيت بطرسبورج الروسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج برشلونة للبحث عن "بديل" لتعويض البرازيلي مالكوم في الفترة القادمة، سواء من اللاعبين الحاليين بالفريق الكتالوني، أو التعاقد مع لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن البدائل المتاحة أمام نادي برشلونة لتعويض "مالكوم"، وأولها انتظار حسم صفقة البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يواجه النادي الكتالوني صعوبة كبيرة في التعاقد معه في ظل تمسك الناد الباريسي بالحصول على 300 مليون يورو.

أما الخيار الثاني أمام نادي برشلونة لتعويض رحيل "مالكوم" هو تصعيد أحد اللاعبين من فريق "برشلونة ب" للتواجد ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد، أما ثالث الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني للبارسا بقيادة فالفيردي هو تغيير مركز أحد لاعبي الوسط للعب كـ"مهاجم" في الفترة القادمة.

كما يمكن لـ"فالفيردي" الاعتماد على البرازيلي "رافينيا" بعد التعافي من إصابته، خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز المهاجم وعلى الطرفين، وهذا الخيار قد يبقي على اللاعب البرازيلي بعدما كان قريبًا من الرحيل عن برشلونة.

الأزمات تبدأ.. تصادم واحتكاك بين جريزمان ونجم البرسا

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن سوء علاقة الفرنسي أنطوان جريزمان ولويس سواريز نجمي برشلونة الإسباني.

وقالت قناة "Gol" الإسبانية أن علاقة سواريز بجريزمان سيئة جداً! فالاحتكاك الوحيد بين الاثنين حدث اليوم عندما قال الفرنسي لزميله الأوروجوياني "المستر يقول لك اذهب للجهة الثانية".

وكان أنطوان جريزمان قد انضم حديثاً خلال فترة الميركاتو الصيفي إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

وعلى صعيد آخر؛ يسعى نادي برشلونة لحسم ضم البرازيلي نيمار لصفوف البلوجرانا هذا الصيف بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

رسميًا - لاعب جديد يرحل عن برشلونة.. فمن عليه الدور؟

انتقل البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى صفوف زينيت بطرسبورغ الروسي، اليوم الجمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب النادي الروسي في تغريدة عبر صفحته الرسمية (تويتر) " مالكوم هنا".

في المقابل، تمنى برشلونة للاعبه السابق التوفيق في المستقبل كما أشاد بالتزامه وتفانيه خلال الموسم الذي قضاه في صفوف "البلوغرانا".

وكشف برشلونة في بيان أن "الاتفاق مع زينيت بطرسبورغ على انتقال مالكوم، الفريق الروسي سوف يدفع 40 مليون يورو+ 5 ملايين متغيرات".

وعانى مالكوم الذي أثار الكثير من الجدل بعدما غير وجهته من روما الإيطالي إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عندما كان لاعبا في بوردو الفرنسي، عانى من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة وعدم ثقة فالفيردي بإمكانياته.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع برشلونة وسجل أربعة أهداف كما فاز بلقب الليغا مع فريقه الإسباني والسوبر الإسباني أيضا.

نيمار وبرشلونة.. تطور حاسم في صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بخصوص صفقة إنتقال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار سيقوم بمحاولة لدفع إتمام انتقاله إلى برشلونة، خلال هذا الشهر.

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وينتظر نيمار عرضا رسميا من برشلونة، ويعلم البرازيلي أن عرض البلوجرانا سيكون في حاجة لدعم شخصي منه، وهو الأمر الذي سيقوم به عبر محاولته لدفع فرضية مغادرته لسان جيرمان، من أجل العودة إلى برشلونة.

وباتت الوضع الراهن لنيمار مزعجا لكل من اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان، خاصة وأنه لا يخوض نيمار التدريبات الجماعية مع لاعبي باريس سان جيرمان، كم تم إعفاؤه من خوض المباريات الودية استعدادا للموسم القادم.

برشلونة يواصل محاولاته لخطف هذا اللاعب

يواصل نادي برشلونة الاسباني محاولاته للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يتمسك بضم "نيمار" ويواصل عرض الحلول على باريس سان جيرمان، من أجل التوصل لاتفاق، الأمر الذي تضمن عرضا باستعارة اللاعب، مع وضع بند يُلزم البلوجرانا بالشراء النهائي، بحلول الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان استخدم هذا المسار في انتدابه للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من موناكو، صائفة العام 2017، من أجل عدم معارضة قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة وأن النادي المُنتمي للعاصمة الفرنسية باريس كان قد استقدم لتوه آنذاك نيمار من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.

ويرحب برشلونة أيضا بإمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تقضي بانضمام نيمار إلى قلعة "كامب نو"، مقابل فيليب كوتينيو أو إيفان راكيتيتش، وربما كلا اللاعبين سويا، بالإضافة إلى مقابل مالي.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في الحصول على 300 مليون يورو للموافقة على رحيل "نيمار" لبرشلونة.

نجم برشلونة يقترب من البريميرليج

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أعاد التفكير من أجل التخلص من نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة كان يصر على رحيل كوتينيو هذا الصيف عن طريق البيع النهائي فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رغبة برشلونة في التخلص من كوتينيو أصبحت أكبر الآن وأنع قد يوافق على إعارته مع وضع بند أحقية الشراء في صيف 2020.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في برشلونة متفائلين بشأن بيع كوتينيو بدون خسائر مادية بعد أن ضمه البارسا مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز تبلغ 40 مليونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديه عرض رسمي الآن لضم كوتينيو والأخير يعلم ذلك وأن النادي الجديد سيمنح كوتينيو نفس الراتب الحالي مع البرسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الوجهة المحتملة لكوتينيو هي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيغلق سوق الانتقالات فيه الأسبوع المقبل وأن اللاعب ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى قطبي مدينة مانشستر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يعترض على دخوله ضمن أي ضفقة تبادلية خاصة بالحديث عن إمكانية عودة نيمار للبلوجرانا كما أن باريس سان جيرمان لا يبدي أي اهتمام بكوتينيو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يرفض فكرة إسكمال مسيرته الاحترافية في السنوات المقبلة في اليابان أو الصين ويصر على الاستمرار في أوروبا.

كونتي يخطط لخطف ثنائي برشلونة

يستهدف أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين داخل برشلونة.

ويسعي "كونتي" للتعاقد مع أرتورو فيدال رغم تمسك نادي برشلونة باللاعب وعدم الرغبة في التفريط به.

ويفاوض انتر ميلان، إدارة برشلونة للحصول على خدمات "لإيدال" هذا الصيف، كا يسعي "كونتي" ايضًا للفوز بخدمات إيفان راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي خاصة بعدما اقترب اللاعب من مغادرة البارسا.

ويعمل إنتر ميلان على بيع رادجا ناينجولان وجواو ماريو ، ومع عمليات نقل افتراضية يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 46 مليون يورو ، ولذلك سيسعون لبيع لاعب آخر وقد يكون ماورو إيكاردي لجمع 85 مليون يورو على الأقل، لتوفير الأموال اللازمة لصفقات الصيف.

موندو ديبورتيفو: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقته الجديدة أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن اقتراب برشلونة من إتمام صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن في إشبيلية يتحدثون عن تأكيد توقيع جونيور فيربو مع البرسا، وحسب إذاعة "أوندا سيرو" فأن ظهير بيتيس سيوقع بمبلغ حوالي 25 مليون. ودخلت إدارة نادي برشلونة في مفاوضات مع جونيور فيربو ظهير أيسر بيتيس وذلك ليكون بديلاً للاعب جوردي ألبا في الجبهة اليسرى. وكانت إدارة برشلونة قد تعاقدت هذا الصيف مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس وأيضاً بالإضافة للفرنسي الدولي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

بعد رحيل مالكوم.. نجم جديد في طريقه للخروج من برشلونة قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميراندا لاعب برشلونة الإسباني بات في طريقه للانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي البرسا طلبوا 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات من يوفنتوس لأجل ميراندا مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة من المحتمل أن تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل تقارب وجهات النظر بين مسؤولي الفريقين.

المرشح السابق لرئاسة برشلونة: الصفقة الكبري حُسمت ونجم البرسا سيرحل ‏كشف أجوستو بينيديتو المرشح السابق لرئاسة برشلونة عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال لصفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة القادمة. وأكد "بينيديتو" أن البرازيلي "نيمار" سينضم لصفوف نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، بينما سيرحل مواطنه فيليب كوتينيو عن صفوف النادي الكتالوني. ويسعي نادي برشلونة لحسم صفقة نيمار خلال الفترة الحالية، ولكن يتمسك نادي باريس سان جيرمان في الحصول علي 300 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي.