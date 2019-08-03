رياضة | 3 مباريات صعبة تنتظر الأهلي في أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مباريات صعبة تنتظر الأهلي في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القددم بالنادي الأهلي، مباريات فريقهم خلال الشهر الجاري، وتحديدا مبارياته بدوري أبطال إفريقيا.

وسيكون الفريق الأحمر، على موعد جديد بالبطولات الإفريقية، حينما يخوض أول مبارياته في البطولة للنسخة الحالية أمام إطلع بره الجنوب سوداني بالدور التمهيدي.

كما سيصطدم الفريق الذي يقوده الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بمواجهة قوية أمام بيراميدز في كأس مصر.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس الجاري بالتقرير الآتي:-

إطلع برة × الأهلي 11 أغسطس... ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × إطلع برة 23 أغسطس... إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × بيراميدز 28 أغسطس... دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.