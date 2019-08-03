رياضة | لاعبو بيراميدز يحتفلون بعيد ميلاد ديسابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو بيراميدز يحتفلون بعيد ميلاد ديسابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل لاعبو بيراميدز بعيد ميلاد المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، على هامش معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأحضر اللاعبون "تورتة" واحتفلوا بعيد ميلاد المدير الفرنسي وسط حالة من السعادة والفرحة، وعبر ديسابر عن شكره للاعبين وسعادتهم بهذه اللافتة الرائعة.

ويستعد فريق بيراميدز حاليا لمواجهة بطل الكونغو في ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد الدفاع الجوي.