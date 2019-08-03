الان تتابع رسميا.. السهلاوي شبابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان رسمياً مع اللاعب الدولي محمد السهلاوي، وذلك لتمثيل الفريق لمدة موسم رياضي واحد. بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع “شيخ الأندية” وأن تكون حافلة بالإنجازات.

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