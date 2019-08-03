الامارات | تبديلات ريجيكامب تقود الوصل لـ «ريمونتادا» ودية أمام لاريسا اليوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن تبديلات ريجيكامب تقود الوصل لـ «ريمونتادا» ودية أمام لاريسا اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل أول انتصاراته في معسكره الإعدادي بالنمسا، عندما فاز «الإمبراطور» على أبولون لاريسا اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما حول «الفهود» تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول، بفضل التبديلات التي أجراها ريجيكامب في الشوط الثاني، إلى فوز «الأصفر» بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ودفع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بتشكيلة ضمت لاعبين من الصف الثاني، هم: حارس المرمى سهيل عبدالله، وسالم العزيزي، وعبدالله جاسم، وعبدالله خميس، وفارس خليل، ومحمد علي كيدي، وحبوش صالح، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا، وغانم أحمد غانم، وعبدالرحمن أحمد، والأرجنتيني خواكين بيريز، إذ أنهى أبولون لاريسا الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أجرى ريجيكامب أربعة تبديلات بخروج كل من ماتيوس دا سيلفا، وغانم أحمد، وعبدالرحمن أحمد، ومحمد كيدي، ونزول كل من يوسف أحمد، وناصر محمود، والبرازيلي ناثان فيليبي، ووليد درويش، إذ تحسن أداء «الإمبراطور»، وأحرز الأرجنتيني خواكين بيريز الهدف الأول، وأضاف يوسف أحمد الهدف الثاني، ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ناصر محمود الهدف الرابع.