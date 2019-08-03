شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. الظفرة أمّن موقفه من الهبوط ولعب نهائي أغلى الكؤوس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة في الموسم الماضي الأهم، وهو ضمان البقاء بصورة مبكرة وتفادي الدخول في دوامة الهبوط، كما أن الفريق تحسن بشكل ملحوظ من خلال تحقيق هدف جديد هو الوصول للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي خسرها بصعوبة بهدف لهدفين.
وكان الفريق قام بالتعاقد قبل بداية الموسم الماضي مع 7 لاعبين: 4 أجانب و3 محليين، ما ساعد الفريق على تحسين شكله وتقديم مستويات جيدة خلال مشوار الدوري، وإنهاء الموسم في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. وتأمل جماهير «فارس الظفرة» أن يظهر الفريق في الموسم الجديد بشكل أفضل ويحقق أحد الألقاب التي ينافس فيها.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غرافيك.. الظفرة أمّن موقفه من الهبوط ولعب نهائي أغلى الكؤوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.