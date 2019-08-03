الامارات | غرافيك.. الظفرة أمّن موقفه من الهبوط ولعب نهائي أغلى الكؤوس

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. الظفرة أمّن موقفه من الهبوط ولعب نهائي أغلى الكؤوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة في الموسم الماضي الأهم، وهو ضمان البقاء بصورة مبكرة وتفادي الدخول في دوامة الهبوط، كما أن الفريق تحسن بشكل ملحوظ من خلال تحقيق هدف جديد هو الوصول للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي خسرها بصعوبة بهدف لهدفين.

وكان الفريق قام بالتعاقد قبل بداية الموسم الماضي مع 7 لاعبين: 4 أجانب و3 محليين، ما ساعد الفريق على تحسين شكله وتقديم مستويات جيدة خلال مشوار الدوري، وإنهاء الموسم في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. وتأمل جماهير «فارس الظفرة» أن يظهر الفريق في الموسم الجديد بشكل أفضل ويحقق أحد الألقاب التي ينافس فيها.

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