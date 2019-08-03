الامارات | «فلومينينسي» يوافق على انتقال لياندرو إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فلومينينسي» يوافق على انتقال لياندرو إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق نادي فلومينينسي البرازيلي، على انتقال اللاعب البرازيلي الشاب لياندرو سباداسيو إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

وقالت صحيفة «يو أو إل» إن فلومينينسي سيحصل على مليوني دولار مقابل انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً إلى شباب الأهلي، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي سيحتفظ بـ30% من حقوق بيع لياندرو مستقبلاً، فيما امتلك شباب الأهلي 70% من عقد اللاعب.

وسيتم قيد لياندرو سباداسيو في قائمة «فرسان دبي» لفئة المقيمين، ليصبح ثاني لاعب يتعاقد مع النادي في هذه الفئة بعد ضم البرازيلي ويسلي بيريرا قادماً من سانتوس البرازيلي.