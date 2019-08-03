الامارات | إصابة لاعب الوحدة خليل إبراهيم لن تحرمه لقاء النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الوحدة خليل إبراهيم لن تحرمه لقاء النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الوحدة أن الأشعة التي أجريت على مهاجم فريق الكرة بالنادي خليل إبراهيم، أثبتت إصابته بكدمة خفيفة في مران الفريق أول من أمس، ولكنها لن تؤثر في وجوده في قائمة الفريق لخوض مباراة النصر السعودي «العالمي» في الثامنة من مساء بعد غدٍ، على ملعب الأخير بإستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض في دو الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ووفقاً للجهاز الإداري لفريق الوحدة فقد تدرب اللاعب مع زملائه أمس، استعداداً للمباراة، وسيشارك أيضاً في المران الأخير الذي سيؤديه الفريق مساء اليوم على استاد آل نهيان قبل سفره مباشرة على متن طائرة خاصة بعد المران، متجهاً إلى الرياض.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة الهولندي موريس شتاين، بعد مران اليوم أسماء اللاعبين المرشحين لدخول القائمة النهائية التي سيختار منها 18 لاعباً للمباراة، وفقاً لحالة كل لاعب البدنية والفنية واستقراره على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة.

ولم يسبق أن تقابل الوحدة والنصر من قبل في مباراة رسمية، ولكن في عام 2012 جمعتهما مباراة ودية وفاز بها النصر بأربعة أهداف نظيفة، كما أنها هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الوحدة إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، منذ استحداث هذا النظام في الأدوار الإقصائية منذ عام 2009، فيما تُعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها النصر لهذا الدور، وكانت الأولى له في عام 2011 وخسر أمام ذوب آهن الإيراني 1-4.

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مواجهات الوحدة مع أندية سعودية

التقى الوحدة مع الأندية السعودية 12 مرة، حقق الفوز في مباراتين، وخسر في ست مباريات، وتعادل في أربع مباريات وسجل 10 أهداف ودخل مرماه 17 هدفاً.

وفي آخر ثماني مقابلات، حقق الفوز في مباراة واحدة وخسارة أربع وتعادل في ثلاث مواجهات، وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 14 هدفاً، وجاءت نتائجه على النحو التالي: فاز على الاتحاد مباراة واحدة 4-1، وتعادل معه مرتين 1-1 وصفر-صفر، فيما ثلاث مرات (صفر-3 وصفر-2 وصفر-4)، فيما تعادل الوحدة مع الهلال 2-2 وخسر صفر-1.

وفي المقابل، لعب النصر السعودي مع الأندية الإماراتية أربع مباريات في 2019، منها اثنتان في البطولة العربية مع الجزيرة وفاز 2-1 و 4-1، واثنتان في البطولة الآسيوية مع الوصل وخسر صفر-1 وفاز 3-1.