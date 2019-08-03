الامارات | إنفوغرافيك.. مايك تايسون وظف ترامب٫. وأعلن إفلاسه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد أسطورة بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، مايك تايسون، في 30 يونيو 1966، في بروكلين نيويورك،ونشأ في أسرة فقيرة، هجر والده العائلة وهو صغير فأخذ تايسون نسبه من أمه، واحترف الملاكمة فئة المحترفين في سن صغيرة، ثم أصبح أصغر بطل عالم للوزن الثقيل للمحترفين بعمر 20 سنة. اعتزل تايسون الملاكمة في 2005 ، بعد هزائم متتالية عدة، بعد أن كاد أن يصبح أسطورة في تلك اللعبة كسابقه محمد علي (كلاي)، وأصبح أسلوبه بالملاكمة مرجعاً لهواة اللعبة.
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