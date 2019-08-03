شكرا لقرائتكم حسام حسن: لم أتلق عرضا رسميا من الأهلى وفلوس الشرطة العراقى ضعيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن مهاجم فريق سموحة أن المفاوضات مع مسئولى النادي الاهلي توقفت خلال الفترة الحالية بعد الرغبة فى التواجد داخل القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وأوضح حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" :"مفاوضات النادي الآهلي معي بدأت منذ بداية الموسم الماضي، ولكن لم أتلق أي عرض رسمي حتي الان ".

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وأشار حسام حسن إلى أنه يتمنى الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، من أجل اللعب للمنتخب الوطني و تلقى عرضاً رسمياً من نادي الشرطة العراقي، عن طريق أحمد سمير، نجم نادي الزمالك الاسبق، والذي رشحني للجهاز الفني للفريق العراقى.

وأضاف مهاجم سموحة أنه يطمح في الانتقال لنادي الشرطة، خاصة أنه سيشارك في دوري أبطال أسيا والبطولة العربية ولكن العرض قوبل بالرفض من قبل مسئولى سموحة بسبب ضعف المقابل المادي .

وتابع حسام حسن أنه فوجئ بأن مسئولى نادي الشرطة ينفي رغبتهم في التعاقد معي، وهذا لا أساس له من الصحة، لأن المفاوضات كانت رسمية".