- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المقاولون يحصل على توقيع برنس بارى لاعب منتخب سيراليون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء توقيع برنس بارى في حضور عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب بجانب وكيلا أعماله عبد الحميد عادل وأحمد زين العابدين، وذلك بعد الوصول على إلى اتفاقا حول قيمة عقده.
وكان المقاولون العرب قد احتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام فى الموسم المنقضى برصيد 48 نقطة، بعدما خسر فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدورى العام.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يحصل على توقيع برنس بارى لاعب منتخب سيراليون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.