شكرا لقرائتكم المقاولون يحصل على توقيع برنس بارى لاعب منتخب سيراليون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادي المقاولون العرب فى الحصول على توقيع برنس باري لاعب منتخب سيراليون، وذلك ضمن خطة إدارة ذئاب الجبل بتدعيم صفوف الفريق بأفضل صورة ضمن الاستعدادات لمنافسات الموسم المقبل.

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وجاء توقيع برنس بارى في حضور عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب بجانب وكيلا أعماله عبد الحميد عادل وأحمد زين العابدين، وذلك بعد الوصول على إلى اتفاقا حول قيمة عقده.

وكان المقاولون العرب قد احتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام فى الموسم المنقضى برصيد 48 نقطة، بعدما خسر فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدورى العام.