شكرا لقرائتكم يونايتد يتفق مع ليستر حول انتقال ماغواير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادي ليستر سيتي على ضم المدافع هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث إن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان-بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.

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وشارك ماغواير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بعدما انضم إليه قادماً من هال سيتي في 2017.

وذكرت (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث إن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهراً، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغا مبالغ فيه.

وكان ماجوير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وأوضح المدرب بريندان روجرز بنهاية الموسم أنه يشعر أن ماغواير يمكنه التطور أكثر إذا ظل مع الفريق.