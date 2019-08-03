الأمطار تفسد التجارب الحرة في جائزة المجر الكبرى

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أفسدت الامطار التجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى، المرحلة 12 من بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي تصدر فترتها الاولى البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم (مرسيدس) والثانية الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول).

في الفترة الاولى تقدم هاميلتون الهولندي الصاعد بقوة ماكس فيرشتابن (ريد بول) وسائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات. وفي الثانية، تقدم غاسلي على فيرشتابن وسائقي مرسيدس بطل العالم خمس مرات هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

وقال غاسلي بعد الفترة الثانية "كنا أقوياء في الفترتين في ظروف جافة ورطبة، وأنا سعيد بالسيارة وبما حققناه".

بدوره، قال هاميلتون "لا معنى في ان تقود وأنت تعرف ان نهاية الاسبوع ستكون جافة تماما".

وتتركز الانظار على فيرشتابن بعد تحقيقه فوزين في آخر ثلاثة سباقات، ليقلص الفارق الى 63 نقطة مع هاميلتون المتصدر والذي عانى بسبب المرض في جائزة هوكنهايم الاخيرة.

يحتل فيرشتابن المركز الثالث راهنا بفارق 22 نقطة عن الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الثاني والذي فشل في جائزة المانيا الاخيرة في تحقيق النقاط للمرة الاولى هذا الموسم.

العشرة الاوائل في الفترة الأولى:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.233 (41 عدد اللفات)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.398 (28)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:17.399 (25)

بيار غاسلي (فرنسا/ريد بول-هوندا) 1:17.682 (25)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:17.942 (31)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.188 (29)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) 1:18.417 (31)

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لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.531 (34)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.702 (23)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:18.787 (32)

العشرة الاوائل في الفترة الثانية:

بيار غاسلي (فرنسا/ريد بول-هوندا) 1:17.854 (16 عدد اللفات)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.909 (12)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.995 (15)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:18.184 (18)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:18.597 (13)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:18.682 (25)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.852 (21)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) 1:18.892 (14)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:18.909 (25)

دانييل كفيات (روسيا/تورو روسو) 1:18.957 (22)