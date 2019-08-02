شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشباب يحصل على خدمات "السهلاوي" لمدة عام والان مع التفاصيل

انضم المهاجم السعودى المخضرم محمد السهلاوى، اليوم الجمعة بشكل رسمى لصفوف نادى الشباب السعودى، لمدة موسم وحيد فى صفقة انتقال حر بدءاً، وذلك فى مقر معسكر الفريق القائم حاليا فى ألمانيا.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الشباب على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "رسميا.. النجم القدير محمد السهلاوى ينظم لليوثنا.. حظاً موفقاً له معنا".

وكان السهلاوى قد انضم إلى تدريبات الشباب يوم الثلاثاء الماضى فى معسكر المانيا وذلك قبل التعاقد رسميا مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

وكان السهلاوى قد انتهى عقده مع ناديه السابق النصر بطل الدوري السعودي، والذى لم يجدد عقد المهاجم المخضرم، صاحب الـ32 عاما.