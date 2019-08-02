شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يشارك في القافلة الطبية للكشف على العيون بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن أحمد حسن، عميد كرة القدم، مدير الكرة بنادي بيراميدز، على المشاركة في فعاليات القافلة الطبية بقرية شارونة شرق النيل بمركز مغاغة شمال المنيا، للكشف على المترددين وصرف الدواء وعمل نظارات وإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون.

انطلقت القافلة بمدرسة الشهيد محمد عبدالصمد الإعدادية بقرية شارونة وتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن مبادرتها (عينك في عنينا) تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وكابتن أحمد حسن والمحافظ اللواء قاسم حسين.

وقال إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، منسق الحملة، إنه تم الكشف على ١٢٥٠ حالة وسيتم تنفيذ العمليات لغير القادرين بعد العيد.