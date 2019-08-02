شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عدم تواصله مع أي من مسؤولي اتحاد الكرة المصري، مضيفاً أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي انتشر في الفترة الأخيرة من خلال بعض المقربين.

وأشار جلال إلى أن الأمر من وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.

وأعرب مدرب المصري، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، عن سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء، مضيفا أن كامل تركيزه مع المصري حاليًا، خاصة أن الفريق مقبل بعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يطمح الفريق للوصول فيها لأبعد مدى، وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر، وذلك تحقيقًا لطموحات جماهير المصري العظيمة.