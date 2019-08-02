شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة لثنائي الإسماعيلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض أحمد مدبولي ومحمود عبدالعاطي «دونجا» الثنائي المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريبات خفيفة على هامش مران الدراويش مساء اليوم الجمعة.
اشتملت التدريبات على الجري الخفيف، قبل أن يخوضوا تدريبات تحت إشراف التونسي أكرم إبراهيم علياوي، مخطط الأحمال.
مران اليوم شهد الظهور الأول لدونجا ومدبولي بعد ضمهما بصفة رسمية للفريق.
ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلي، لتدعيم الفريق بصفقات على قدر كبير من الكفاءة تسهم في تحسن النتائج ووضع الفريق على طريق المنافسة على الألقاب والبطولات مجددا.
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