تركي بن طلال يطمئن على الرمالي بعد احتراق سيارته في «رالي عسير»

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية. Advertisements ووجه أمير المنطقة كافة القطاعات بتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة تماس كهربائي. وقدَّم الرمالي جزيل شكره وعظيم امتنانه لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام غير المستغرب، الذي يعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن. وأضاف: «شكراً من القلب أمير منطقة عسير، ونحمد الله على كل حال، واهتمامكم كان له الأثر العظيم في أنفسنا لمواصلة ممارستنا لرياضة السيارات والمشاركة في الاستحقاقات والجولات القادمة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية وغيرها من المشاركات، بفضل من الله ثم بفضل دعمكم واهتمامكم وتوجيهكم وعطائكم السخي، الذي كان ولازال السمة الأبرز بين حكومتنا الرشيدة وأبناء هذا الوطن المعطاء».



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