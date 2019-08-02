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شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينهى إجراءات انضمامه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع المصدر ذاته إن إمام عاشور غادر معسكر حرس الحدود مساء الأمس المقام بالإسكندرية من أجل التوقيع اليوم للزمالك بعد إنهاء كافة الاتفاقات بين الزمالك وإدارتى المحلة وحرس الحدود حول ضمه.
ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة عن ضم اللاعب الذى سيكون بمثابة الصفقة رقم 11 بالقلعة البيضاء بعد ضم 8 لاعبين هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد.
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