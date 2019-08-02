شكرا لقرائتكم احتفال لاعبى بيراميدز بعيد ميلاد المدير الفنى ديسابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو بيراميدز، على الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني للفريق الفرنسي سباستيان ديسابر، على هامش معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد. وأحضر اللاعبون "تورتة" واحتفلوا بعيد ميلاد المدير الفرنسي وسط حالة من السعادة والفرحة، وعبر ديسابر عن شكره للاعبين وسعادتهم بهذه اللافتة الرائعة. ويستعد فريق بيراميدز حاليا لمواجهة بطل الكونغو في ذهاب تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد الدفاع الجوي بجانب الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد بالدورى بجانب مواجهة الأهلى فى كاس مصر. Advertisements

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