شكرا لقرائتكم رومانيا تستضيف كأس العالم لشابات السلة تحت 17... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف دولة رومانيا، كأس العالم للشابات كرة السلة تحت 17 سنة، عام 2020. وضمنت لاعبات منتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة التأهل إلى كأس العالم للشابات بعد التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية التى تقام برواندا وتختتم غدا. Advertisements وتغلب المنتخب على أنجولا بقبل نهائى البطولة ليضمن التأهل للمونديال حيث يتأهل أول وثانى أفريقيا إلى المونديال، حيث يلتقى منتخب الناشئات فى نهائى أفريقيا مع الفائز من مالى وموزمبيق.

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