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شكرا لقرائتكم حمودى يطالب الأهلى بحسم العروض الخارجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخرج حمودي من حسابات الجهاز الفني للفريق كما تم استبعادة من قائمة الفريق الأفريقية التي تم ارسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا.
ومن المقرر أن يرحل حمودي عن الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقي اللاعب عروض من أندية محلية أبرزها سموحة والإسماعيلي والاتحاد بجانب عرض من إحدى الأندية الكندية وينتظر حمودي البت في هذه العروض خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مستقبله الكروى.
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