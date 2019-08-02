شكرا لقرائتكم المقاصة يفوز على حرس الحدود وديًا بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق مصر المقاصة، بتحقيق الفوز على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة باستاد المكس، في أولى المباريات الودية للمقاصة بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الكروي الجديد، سجل هدف المقاصة ميدو جابر في الشوط الأول للمباراة.

ودفع الجهاز الفنى للمقاصة بتشكيل ضم كلا من :أحمد عادل فى حراسة المرمي واحمد محسن – أحمد عبد العزيز مودي – عاصم سعيد – شريف حازم ، فى خط الدفاع ومحمد توني – مصطفي شبيطه -ميدو جابر – شميلس بيكلي – محمد مسعد فى خط الوسط وصلاح امين في الهجوم، أجرى جهاز الفريق عددا من التغييرات فى الشوط الثانى للوقوف على مستوى كافة اللاعبين.

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وأشاد الجهاز الفنى للمقاصة بالتجربة الودية أمام حرس الحدود الذى يمتلك عناصر مميزة ما يجعل اللقاء بمثابة تجربة جيدة ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك فى كأس مصر بجانب منافسات الموسم الجديد

وحرص اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة علي حضور المباراة بمقصورة استاد حرس الحدود لدعم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد. ومن المقرر أن يلعب المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر.