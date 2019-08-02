شكرا لقرائتكم ناشئات مصر يواجهن مالى فى نهائى البطولة الإفريقية تحت 16 سنة للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئات كرة السلة تحت 16سنة مع نظيره المالى فى نهائي البطولة الإفريقية التى تقام برواندا وتختتم غدا السبت بإقامة المباراة النهائية بين الفراعنة والمنتخب المالى لتحديد الفائز بلقب البطولة.

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واكتسح منتخب مالى على موزمبيق فى قبل نهائي البطولة بنتيجة 102/25 بينما فاز الفراعنة على أنجولا 50/71 وصعد منتخب مصر للناشئات لبطولة كأس العالم التى تقام 2020 و التى يصعد لها أول وثانى البطولة الإفريقية

وتضم قائمة شرف المنتخب فى البطولة 12 لاعبة وهن كل من هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تانر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.