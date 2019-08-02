شكرا لقرائتكم عطيف يواصل برنامجه العلاجي بعد إصابة الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تدريباته استعدادًا لمباراة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأجرى عبدالله عطيف برنامجًا علاجيًا في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، استعدادًا للمشاركة في التدريبات خلال اليومين المقبلين، بعدما أعلن عن إصابته في الكاحل في وقت سابق.

وعزز الهلال صفوفه في الصيف الحالي بالتعاقد مع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو وتمديد عقد مهاجمه البيروفي أندري كاريو.