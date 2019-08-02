شكرا لقرائتكم السهلاوي مهاجماً للشباب في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الشباب مع المهاجم الدولي السابق محمد السهلاوي، لموسم واحد بعدما انضم في وقت سابق إلى معسكر الفريق في ألمانيا.

ومنذ مخالصته المالية مع النصر في يونيو الماضي، لم يرتبط السهلاوي، 32 عاماً، لم يرتبط الدولي السابق بأي فريق كما أنه استبعد من قائمة الفريق في منتصف الموسم الماضي إلى جانب عدد من اللاعبين.

وعرف السهلاوي الكثير من النجاحات منذ انضمامه إلى النصر في صيف 2009 في صفقة جعلته أغلى لاعب سعودي، واستطاع المساهمة خلال تلك الفترة بحصول النصر على 3 ألقاب دورية بالإضافة كأس ولي العهد.

ويعتبر السهلاوي من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2007-2008، برقم يتجاوز 100 هدف.