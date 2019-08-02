شكرا لقرائتكم الشباب يواصل التدريبات في معسكر ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد لاعبو الشباب للتدريبات صباح يوم الجمعة في إطار معسكر الفريق التحضيري في ألمانيا استعداداً للموسم المقبل. وكان خورخي ألميرون مدرب الشباب قد منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات يوم الخميس، وكان قد فاز الفريق 7-1 على بادربورن الألماني يوم الأربعاء.

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