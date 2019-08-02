أبها واجه الترجي ودياً في تونس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه أبها نظيره الترجي التونسي وديًا يوم السبت ضمن معسكره المقام في تونس استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. وكان قد لعب أبها مباراته الودية في المعسكر أمام الصفاقسي وخسرها بثلاثية. ويستهل أبها موسمه بمواجهة الهلال في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين. وتعاقد أبها مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه، إذ وقع مع الجزائري مهدي تهرات، وكريم العواضي وسعد بقير من تونس، والمغربي علي المحمدي.

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