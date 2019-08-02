مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي

صدى البلد

أصبح نيكولاس بيبي أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ و"البريميير ليج".

وقال المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري: "نيكولاس جناح رفيع المستوى وموهوب، العديد من أفضل...