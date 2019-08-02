صدى البلد
أصبح نيكولاس بيبي أغلى صفقة انتقال هذا الصيف في الدوي الإنجليزي الممتاز حتى الآن، كما أصبح أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ و"البريميير ليج".
وقال المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري: "نيكولاس جناح رفيع المستوى وموهوب، العديد من أفضل...
كانت هذه تفاصيل خبر مركز مفاجئ لـ محمد صلاح.. قائمة أغلى الصفقات الافريقية في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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