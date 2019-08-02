نتيجة مباراة سوريا ولبنان اليوم بطولة كأس غرب آسيا 2019 والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب السوري مشواره ببطولة كأس غرب آسيا 2019 بملاقاة منتخب لبنان اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى البطولة المقامة بالأراضي العراقية، والتي يتنافس فيها تسع منتخبات عربية تم تقسيمهم على مجموعتين، وفور انتهاء دور المجموعات سيتم إقامة المباراة النهائية بين صاحبي المركز الأول من المجموعتين.

ويخوض منافسات المجموعة الأولى خمس منتخبات وهم: العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن، حيث تجرى منافسات هذه المجموعة بمدينة كربلاء العراقية، وسيتأهل الأول من هذه المجموعة للمباراة النهائية لبطولة كأس غرب آسيا 2019.

المنتخب اللبناني استهل مشواره بكأس غرب آسيا 2019 بملاقاة منتخب العراق، وتلقى المنتخب اللبناني الخسارة بهدف دون رد، ليحتاج منتخب لبنان الفوز في مباراة الليلة من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للمباراة النهائية.

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موعد مباراة سوريا ولبنان اليوم

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة سوريا ولبنان في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان اليوم

قناة الكويت الرياضية المفتوحة على القمرين النايل سات والعرب سات ستقوم بنقل أحداث لعبة سوريا ولبنان اليوم على الهواء مباشرة، حيث ستقوم القناة بالنقل الحي والمباشر لمباراة سوريا ولبنان.

نتيجة مباراة سوريا ولبنان

الشوط الأول من المباراة بين سوريا ولبنان انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، إلى أن أتى اللاعب أحمد الدوني في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من المباراة ليوقع على الهدف الأول للمنتخب السوري.