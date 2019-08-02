ناشئات مصر يحققن إنجازا في كرة السلة على حساب أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

نجحت ناشئات مصر في التأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للناشئات المقرر إقامتها في أغسطس من العام المقبل 2020.

وجاء تاهل ناشئات الفراعنة بعد تغلبهن على أنجولا بنتيجة 71-50، في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 16 سنة المقامة حاليا برواندا.

وبالرغم من تفوق ناشئات أنجولا في الربع الأول بنتيجة 16-14، لكن الفترة الثانية شهدت تفوق كاسح لناشئات مصر ليحسمن الفترة لصالحهن بنتيجة 22-4، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 36-20، لصالح مصر.

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وعادت لاعبات أنجولا للتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 19-15، لتصبح النتيجة الإجمالية 51-39 لصالح بنات الفراعنة.

ونجحت ناشئات مصر في حسم الفترة الرابعة لصالحهن بنتيجة 20-11، لتنتهي المباراة بنتيجة 70-51 لمنتخب الناشئات.

وبهذه النتيجة تأهلت ناشئات مصر إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 16 سنة، بالإضافة إلى التأهل لنهائي كأس العالم للناشئات.

وستلتقي ناشئات مصر في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة مالي وموزمبيق.