تقرير.. أستون فيلا يدخل التاريخ في عهد ساويرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسبوع فقط وينطلق منافسات الدوري الإنجليزي في نسخته الجديدة (2019 -2020) حيث شهد دخول النادي الصاعد حديثًا أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية بقوة.

رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس برفقة شريكه وويس إيدينز استطاعا إعادة أستون فيلا إلى بريقه من جديد فكانت البداية الصعود للدوري الإنجليزي بعد مباراة فاصلة أمام ديربي كاونتي.

الآن وبعد عام فقط من ملكيته للنادي الإنجليزي نفذ ساويرس رفقة شريكه الأمريكي وعدهما تجاه أستون فيلا من خلال ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في النادي.

- ميركاتو تاريخي

دخل نادي أستون فيلا التاريخ من أوسع أبوابه خلال هذا الموسم حيث استطاع النادي القادم من دوري تشامبيونشيب أن يقود ثورة حقيقية في سوق الانتقالات الصيفية.

148 مليون يورو كانت هيّ قيمة صفقات أستون فيلا في الصيف الحالي من خلال ضم 12 فقة حتى الآن يأتي من أبرزهم البرازيليين ويسلي ودوجلاس لويس والمصري محمود حسن "تريزيجيه" والمغربي أنور الغازي.

ميركاتو أستون فيلا الحالي جعل النادي يدخل التاريخ من حيث الأندية الصاعدة للبريميرليج حيث لم يصل أي ناد صاعد لهذه القيمة من قبل.

- تجاوز فولهام والذئاب

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في الصيف الماضي دخلال ناديي فولهام وولفرهامبتون بقوة بعد صعودهما للبريميرليج حيث أبرم النادي اللندني ما يقرب من 116 مليون يورو أملاً في البقاء.

حلم فولهام بالبقاء تحول إلى كابوسًا حيث هبط الفريق اللندني إلى دوري التشامبيونشيب من جديد بعد الحصول على المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.

في المقابل، استفاد نادي وولفرهامبتون من الأموال التي صرفت على الفريق بعدما ضخت إدارة "الذئاب" ما يقرب من 112 مليون يورو.

وولفرهامبتون بقيادة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو حصل على المركز السابع برصيد 57 نقطة ليتأهل الفريق الصاعد بعد موسم واحد فقط إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

لكن وبعد موسم واحد فقط تجاوز أستون فيلا بصفقاته الصيفية قيمة صفقات ناديي فولهام وولفرهامبتون ليكون أعلى الأندية الصاعدة من حيث قيمة الصفقات.

- الاستفادة من مكافأة الصعود

استفاد نادي أستون فيلا من مباراة الصعود للدوري الإنجليزي حيث انتعشت خزينته ما يقرب من 170 مليون جنيه إسترليني جراء المشاركة في بريميرليج.

خزينة أستون فيلا ستنتعش أيضًا من نسبة الحصول على أرباح البث التلفزيوني وقد تصل مكافأ الصعود إلى أكثر من 290 مليون جنيه إسترليني إذا بقى الفريق الصاعد ضمن أندية الدوري الممتاز في الموسم التالي، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.